Россия хочет придерживаться текущих условий сделки ОПЕК и других нефтедобывающих стран и на встрече министров будет выступать против более радикального уменьшения объема добычи нефти в рамках нефтяной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Любые действия по дальнейшему сокращению добычи вскоре после достижения последней договоренности могут послать неправильный сигнал рынку, считает один из источников в правительстве. Таким образом, участники сделки могут показать, что их беспокоит то, что договоренности по сокращению добычи на 1,8 млн баррелей в сутки недостаточно для поддержания цен на нефть, отметил источник.

Один из источников утверждает, что часть правительства России выступает и против больших сокращений, и против дальнейшего продления сделки.

Встреча ряда министров ОПЕК и других нефтедобывающих стран должна пройти в Санкт-Петербурге 24 июля. 25 мая на саммите в Вене страны ОПЕК и другие государства, не входящие в нефтяной картель, договорились о продлении срока действия соглашения по сокращению добычи нефти с 30 июня 2017 года до 31 марта 2018-го.