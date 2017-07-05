Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду потерял 7 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 59,35 рубля, курс евро увеличился на 6 копеек, до 67,44 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Пара USD/RUB несколько дней торгуется в ценовом диапазоне 58,61—59,89 рубля, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, на фоне общего укрепления доллара баланс рисков сместился в пользу ослабления российской валюты. Здесь нужно следить за текущим восстановлением цен на нефть, говорит эксперт.

«Рост котировок выше 50,7 доллара за баррель Brent ослабит доллар до 58,75 рубля. При снижении цен на нефть до 49—49,15 доллар восстановится до 59,8 рубля», — поясняет аналитик.

По данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 49,67 доллара.

Без откатов цена может дотянуть до уровня 50,75 доллара, полагает эксперт. «Чтобы подняться выше, нужны свежие драйверы. Участники рынка ждут данных по запасам от API и Минэнерго США, а также результаты первой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа», — отмечает Антонов.

По паре EUR/RUB поддержка находится в зоне 67—67,16 рубля, продолжает аналитик. По его прогнозу, при движении цены вверх покупатели возьмут курс к недавнему максимуму 68,12 рубля. При падении котировок ниже 67 рублей курс евро снизится до 66,65 рубля, говорит эксперт.

Рубль продолжает консолидироваться в ожидании новых данных экономической статистики из США — в первую очередь цифр по занятости, которые будут представлены на этой неделе, добавляет руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. Если они окажутся позитивными, допускает эксперт, то могут поддержать доллар против российской валюты.