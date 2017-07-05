Почта Банк снизил ставки по вкладам. «Доходный» (от 500 тыс. рублей на 367 дней) можно оформить под 7,35—7,5% годовых (ранее — под 7,5—7,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Капитальный» (от 50 тыс. рублей) теперь открывается на 181, 367 и 546 дней (ранее — на 181 и 367 дней). Доходность депозита составит 7,4—8% годовых (прежде — 7,5—8,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы для этих двух вкладов предусмотрены в течение десяти календарных дней с момента заключения договора.

«Накопительный» (от 5 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 6,85—7,25% годовых (прежде — под 7—7,5%).

Проценты ежеквартально капитализируются. Пополнять вклад можно в течение всего срока действия договора.