Почта Банк снизил ставки по вкладам. «Доходный» (от 500 тыс. рублей на 367 дней) можно оформить под 7,35—7,5% годовых (ранее — под 7,5—7,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Капитальный» (от 50 тыс. рублей) теперь открывается на 181, 367 и 546 дней (ранее — на 181 и 367 дней). Доходность депозита составит 7,4—8% годовых (прежде — 7,5—8,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Дополнительные взносы для этих двух вкладов предусмотрены в течение десяти календарных дней с момента заключения договора.
«Накопительный» (от 5 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 6,85—7,25% годовых (прежде — под 7—7,5%).
Проценты ежеквартально капитализируются. Пополнять вклад можно в течение всего срока действия договора.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% плюс одна акция) и Почты России (50% минус одна акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России. Основным источником фондирования выступают средства банковской материнской организации.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 172,37 млрд рублей (47-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,06 млрд, кредитный портфель — 145,70 млрд, обязательства перед населением — 62,81 млрд.