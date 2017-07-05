Федеральное казначейство проводит внеплановую проверку в аудиторской компании «Эрнст энд Янг» (входит в глобальную сеть EY из «большой четверки» аудиторов). С большой долей вероятности его интерес связан с аудитом отчетности недавно рухнувшего Татфондбанка (лишен лицензии 3 марта), «дыру» в балансе которого ЦБ оценил почти в 120 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

По данным издания, проверку в аудиторской компании, скорее всего, инициировал Банк России. Регулятор знал о проблемах Татфондбанка, но рассчитывал на ответственность акционеров, крупнейшим из которых была Республика Татарстан. Впрочем, вопрос о том, насколько корректно оценивал состояние банка аудитор, является открытым.

«При заверении отчетности аудитор не мог не знать о проблемах банка, — отметил собеседник газеты из крупной компании. — Но акционеры обещали банку масштабную докапитализацию (о чем прямо указано в отчетности ТФБ), которая не состоялась неизвестно по чьей вине». Аудитор подписал отчетность без каких-либо оговорок.

По словам председателя Межрегионального профсоюза аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников Леонида Блинкова, внеплановые проверки ФК проходят по обращению либо регулирующего органа, либо третьей стороны, считающей себя пострадавшей от действий аудитора. «С большой вероятностью в данном случае проверка инициирована ЦБ», — считает он.

Аудиторы отмечают, что сам по себе факт внеплановой проверки — удар по репутации компании. «Внеплановые проверки ФК бывают нечасто, — отмечает замглавы «Финэкспертизы» Наталья Борзова. — Каждая такая проверка — стресс для аудиторской компании, поскольку изначально проверяющие исходят из того, что что-то не так». Окончиться проверка может как приостановлением членства в саморегулируемой организации аудиторов (СРО), так и без предписаний при отсутствии нарушений. «Но без выявления нарушений внеплановые проверки заканчиваются редко», — заключает Борзова.

Для рынка это в любом случае негативный сигнал, считают участники рынка. По их мнению, ЦБ давно пытается переложить ответственность за крах банков на плечи аудиторов, якобы проглядевших «дыру» в капитале.