Банк «Финсервис» снизил ставки по ипотеке на 1,5 процентного пункта. Теперь кредиты по программам «Квартира на вторичном рынке» и «Новостройка» предоставляются под 12,5—13% годовых в зависимости от первоначального взноса. Процентная ставка на покупку загородного дома составляет 13,5—14% годовых.

Указанные ставки снижаются на 0,5, 1, 1,5 п. п. при уплате единовременной комиссии 1%, 2,5%, 4% от суммы кредита соответственно. Таким образом, минимальная ставка по ипотеке от банка «Финсервис» с учетом комиссии составляет 11% годовых. Надбавки к ставке: 2 п. п. — при отказе от личного страхования, 1 п. п. — без титульного, 1 п. п. — на период до регистрации права собственности и ипотеки при приобретении строящегося жилья.

Прочие условия: срок ипотеки — до 30 лет, сумма — от 300 тыс. рублей, минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости готовой или строящейся квартиры, 35% стоимости жилого дома. Возможен учет средств материнского (семейного) капитала в качестве доли первого взноса.

«Также в линейке присутствуют целевой кредит на строительство загородного дома и ипотека на покупку квартиры с 15% первым взносом. Условия по этим программам изменениям не подверглись», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.