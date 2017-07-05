Газбанк повысил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Доходность «Универсального» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов, от 60 до 369 дней) в рублях составит 7,25—8,5% (ранее — 7—8%), в долларах — 0,5—2,5% годовых (ранее — 0,5—2%).

«Пенсионный» (от 10 тыс. рублей, от 101 до 369 дней) привлекается под 8,65% годовых (вместо 8,15%).

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Мультивалютный» (эквивалент 100 тыс. рублей в совокупности по трем валютам, от 101 до 369 дней) в рублях оформляется под 7,35—7,5% (прежде — под 6—6,5%), в долларах — под 1—2% годовых (вместо 1—1,5%).

Проценты выплачиваются в конце срока.

Все вклады можно пополнять.

Газбанк
АО «АКБ «Газбанк» — достаточно крупный региональный банк (г. Самара), первоначально ориентированный на обслуживание крупных корпоративных клиентов, однако на текущий момент придерживающийся универсальной модели бизнеса. Финансовое учреждение кредитует крупные предприятия региона, а также физлиц. Базой фондирования выступают депозиты физлиц (чуть менее 70% от пассивов). В числе ключевых бенефициаров банка присутствуют известные в Самаре политики и бизнесмены.
Основные бенефициары банка: известный в регионе бизнесмен Владимир Аветисян, депутат Самарской губернской думы и председатель совета директоров банка Олег Дьяченко, гендиректор «Самарарегионгаз» (входит в структуру ОАО «Газпром») и депутат Самарской губернской думы Андрей Кислов, бывший заместитель генерального директора ОАО «Средневолжская межрегиональная энергетическая компания» Александр Гриднев (у каждого из перечисленных — по 14,41% акций банка), депутат Самарской губернской думы и бывший гендиректор ОАО «Газпром трансгаз Самара» Геннадий Звягин (13,48%), Геннадий Грачев (14,46%), Татьяна Волкова (9,61%), Евгений Бобровский (4,80%).


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 29,34 млрд рублей (127-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,58 млрд, кредитный портфель — 19,55 млрд, обязательства перед населением — 19,90 млрд.