Газбанк повысил ставки по вкладам в рублях и долларах.

АО «АКБ «Газбанк» — достаточно крупный региональный банк (г. Самара), первоначально ориентированный на обслуживание крупных корпоративных клиентов, однако на текущий момент придерживающийся универсальной модели бизнеса. Финансовое учреждение кредитует крупные предприятия региона, а также физлиц. Базой фондирования выступают депозиты физлиц (чуть менее 70% от пассивов). В числе ключевых бенефициаров банка присутствуют известные в Самаре политики и бизнесмены.

Основные бенефициары банка: известный в регионе бизнесмен Владимир Аветисян, депутат Самарской губернской думы и председатель совета директоров банка Олег Дьяченко, гендиректор «Самарарегионгаз» (входит в структуру ОАО «Газпром») и депутат Самарской губернской думы Андрей Кислов, бывший заместитель генерального директора ОАО «Средневолжская межрегиональная энергетическая компания» Александр Гриднев (у каждого из перечисленных — по 14,41% акций банка), депутат Самарской губернской думы и бывший гендиректор ОАО «Газпром трансгаз Самара» Геннадий Звягин (13,48%), Геннадий Грачев (14,46%), Татьяна Волкова (9,61%), Евгений Бобровский (4,80%).

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 29,34 млрд рублей (127-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,58 млрд, кредитный портфель — 19,55 млрд, обязательства перед населением — 19,90 млрд.