Газбанк повысил ставки по вкладам в рублях и долларах.
Доходность «Универсального» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов, от 60 до 369 дней) в рублях составит 7,25—8,5% (ранее — 7—8%), в долларах — 0,5—2,5% годовых (ранее — 0,5—2%).
«Пенсионный» (от 10 тыс. рублей, от 101 до 369 дней) привлекается под 8,65% годовых (вместо 8,15%).
Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно.
«Мультивалютный» (эквивалент 100 тыс. рублей в совокупности по трем валютам, от 101 до 369 дней) в рублях оформляется под 7,35—7,5% (прежде — под 6—6,5%), в долларах — под 1—2% годовых (вместо 1—1,5%).
Проценты выплачиваются в конце срока.
Все вклады можно пополнять.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 29,34 млрд рублей (127-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,58 млрд, кредитный портфель — 19,55 млрд, обязательства перед населением — 19,90 млрд.