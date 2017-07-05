Трансстройбанк снизил ставки по вкладам в долларах США и евро на 0,1 процентного пункта.
Так, по «Накопительному» (от 300 долларов/евро на 91—730 дней) ставки составили 0,1—0,85% в долларах и 0,1—0,5% годовых в евро, а по «Удобному» (от 1 500 долларов/евро на 60—365 дней) — 0,1—0,65% и 0,1—0,3% годовых. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
«Доходный» (от 300 долларов/евро на 91—730 дней) привлекается под 0,1—1,6% в долларах и 0,1—0,9% годовых в евро, а «ВИП» — (от 50 тыс. долларов/евро) — под 0,1—1,7% и 0,1—1% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока договора.
Ставки по «Ежемесячному» (на 181, 271, 365 дней) составили 0,1—1,2% и 0,1—0,65% годовых в долларах и евро соответственно. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Все депозиты, кроме «Накопительного», пополняемые.
АО «АКБ «Трансстройбанк» — небольшой по основным показателям деятельности столичный финансовый институт. После 1998 года банк входил в холдинг Балтийской строительной компании, где занимался проектами, связанными в основном с железнодорожной и автодорожной сферами. В мае 2006 года произошла смена акционеров, с тех пор приоритетными клиентскими сегментами банк называет строительную отрасль, недвижимость и гостиничный бизнес.
На текущий момент основным акционером является президент, член совета директоров банка Петр Читипаховян, владеющий пакетом в 85,22% акций. Миноритарные доли принадлежат вице-президенту, председателю совета директоров Граату Арзуманяну (8,02%), вице-президенту по строительному комплексу ОАО «РЖД» Олегу Тони (3,22%), заместителю председателя совета директоров Андрею Патронову (1,54%), сыну основного акционера банка, председателю правления Степану Читипаховяну (0,29%), супруге Граата Арзуманяна Ирине Степняковой (0,13%), а также миноритариям (1,57%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 7,96 млрд рублей (233-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,23 млрд, кредитный портфель — 5,36 млрд, обязательства перед населением — 3,34 млрд.