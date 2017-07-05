Трансстройбанк снизил ставки по вкладам в долларах США и евро на 0,1 процентного пункта.

Так, по «Накопительному» (от 300 долларов/евро на 91—730 дней) ставки составили 0,1—0,85% в долларах и 0,1—0,5% годовых в евро, а по «Удобному» (от 1 500 долларов/евро на 60—365 дней) — 0,1—0,65% и 0,1—0,3% годовых. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

«Доходный» (от 300 долларов/евро на 91—730 дней) привлекается под 0,1—1,6% в долларах и 0,1—0,9% годовых в евро, а «ВИП» — (от 50 тыс. долларов/евро) — под 0,1—1,7% и 0,1—1% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока договора.

Ставки по «Ежемесячному» (на 181, 271, 365 дней) составили 0,1—1,2% и 0,1—0,65% годовых в долларах и евро соответственно. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Все депозиты, кроме «Накопительного», пополняемые.