Сбербанк и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) подписали меморандум о секьюритизации ипотеки на 300 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Соответствующий документ подписали глава Сбербанка Герман Греф и гендиректор АИЖК Александр Плутник.

«Меморандум направлен на продолжение успешного сотрудничества Сбербанка и АИЖК по выпуску ипотечных ценных бумаг в рамках «Фабрики ипотечных ценных бумаг АИЖК», обеспеченных ипотечными кредитами Сбербанка. В планах Сбербанка и АИЖК выпуск ипотечных ценных бумаг совокупным объемом до 300 миллиардов рублей в течение ближайших трех лет. Окончательные условия будущих сделок и сроки их реализации будут утверждены в соответствующих договорах», — говорится в релизе.

Будущие сделки не отразятся на обслуживании и правах клиентов, так как Сбербанк сохранит за собой все функции по взаимодействию с заемщиками, отметили в пресс-службе.

В АИЖК напомнили, что в мае 2017 года агентство и Сбербанк успешно закрыли крупнейшую сделку в истории российской секьюритизации — выпуск однотраншевых ипотечных облигаций с поручительством единого института развития в жилищной сфере объемом 50 млрд рублей. Вторую сделку Сбербанк и АИЖК планируют закрыть до конца 2017 года. А общий объем ипотечных облигаций, которые в соответствии с меморандумом планируется выпустить до 2020 года, сопоставим с объемом всех выпущенных за всю историю российского рынка секьюритизации, добавили в АИЖК.