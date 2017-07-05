Татарстанский Автоградбанк ввел три новых вклада.

«Выгода-2017» открывается в сумме от 1 тыс. рублей под 7% годовых, от 300 тыс. рублей – под 7,5% годовых. Пополнение счета не предусмотрено.

«Доход-2017» привлекается от 1 тыс. рублей под 6,5%, от 300 тыс. рублей – под 7% годовых, а «Комфорт-2017» — под 6% (от 1 тыс. рублей) и 6,5% годовых (от 300 тыс. рублей). Дополнительные взносы возможны.

Срок размещения всех вкладов — полтора года. Частичное снятие средств разрешено по вкладу «Комфорт-2017». Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет.

«По вкладам предусмотрена возможность льготного досрочного расторжения договора. Процентная ставка увеличивается на 0,5 процентного пункта при предъявлении пенсионного удостоверения в момент открытия вклада», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.

Завершен прием вкладов «Выгода +», «Доход +», «Комфорт +», «Пенсионная выгода +», «Пенсионный доход +» и «Пенсионный комфорт +».

