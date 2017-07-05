Татарстанский Автоградбанк ввел три новых вклада.
«Выгода-2017» открывается в сумме от 1 тыс. рублей под 7% годовых, от 300 тыс. рублей – под 7,5% годовых. Пополнение счета не предусмотрено.
«Доход-2017» привлекается от 1 тыс. рублей под 6,5%, от 300 тыс. рублей – под 7% годовых, а «Комфорт-2017» — под 6% (от 1 тыс. рублей) и 6,5% годовых (от 300 тыс. рублей). Дополнительные взносы возможны.
Срок размещения всех вкладов — полтора года. Частичное снятие средств разрешено по вкладу «Комфорт-2017». Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет.
«По вкладам предусмотрена возможность льготного досрочного расторжения договора. Процентная ставка увеличивается на 0,5 процентного пункта при предъявлении пенсионного удостоверения в момент открытия вклада», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
Завершен прием вкладов «Выгода +», «Доход +», «Комфорт +», «Пенсионная выгода +», «Пенсионный доход +» и «Пенсионный комфорт +».
АО «Автоградбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Татарстане и ориентированный преимущественно на работу с физическими лицами. Деятельность сосредоточена на кредитовании — как населения, так предприятий. Основным источником фондирования выступают депозиты населения (высокая зависимость). С начала 2015 года банк нарастил объемы кредитования предприятий.
В настоящее время основным владельцем банка является татарстанский бизнесмен, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», председатель совета директоров Павел Сигал и его мать Минна Сигал совместно владеют 21,88% акций банка, Мунавара Хамидуллина, Фагима Кадырова (по 9,94%), член совета директоров Диляра Голикова, Азат Низамиев (по 9,87%), члены совета директоров Любовь Лябигина (9,65%) и Майя Догадина (6,72%), Галина Сизова (6,11%), Венера Иванова (3,08%), Рамиль Авхадеев (3,00%), Лилия Алмазова (2,23%), Дамир Гилязов и Наргиза Ефимова (брат и сестра) — по 1,50%, Розалия Шайдуллина (1,00%). На акционеров-миноритариев приходится 3,70% акций общества.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 6,07 млрд рублей (267-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,90 млрд, кредитный портфель — 3,89 млрд, обязательства перед населением — 3,80 млрд.