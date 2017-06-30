Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, продлевающее действие продуктового эмбарго, введенного в ответ на санкции в отношении России, до конца 2018 года.

«Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн», — сообщается на сайте правительства России в среду.

Подчеркивается, что ограничения «направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на антироссийские санкции до 31 декабря 2018 года. Ранее Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2018-го.

Путин подписал указ о продлении контрсанкций до конца 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на антироссийские санкции до 31 декабря 2018 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«К сожалению, наши европейские партнеры продолжают эту неконструктивную линию в отношении нашего государства. В очередной раз политика берет верх над экономикой и, по большому счету, над здравым смыслом, — говорил Медведев 29 июня.— В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно».



В ходе прямой линии с россиянами 15 июня Путин сообщил, что если Запад отменит антироссийские санкции, то и Москва снимет ограничительные меры. «Что касается бесконечного продления (санкций)... Если наши партнеры будут снимать, то и мы это сделаем», — сказал президент.

Санкции Запада в отношении России действуют с марта 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Контрсанкции, предполагающие запрет на ввоз в Россию «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», введены в августе 2014-го.