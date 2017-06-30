Банк России установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций ГК «Роллман» на торгах Московской биржи в период с 19 декабря 2012 года по 20 мая 2016-го, сообщили в пресс-службе регулятора.

По данным ЦБ, сделки, являвшиеся манипулированием рынком акций компании, совершались двумя группами лиц — клиентами различных профессиональных участников рынка ценных бумаг. В первую группу входили семь физлиц и два юрлица, связанные с ГК «Роллман». Вторая группа состояла из одного юрлица и десяти физлиц.

«Более 90% от общего объема торгов акциями (ГК «Роллман») за указанный период пришлось на сделки, заключенные названными выше лицами. Они совершали сделки, приведшие к существенным отклонениям спроса, предложения, цены и/или объема торгов акциями, преимущественно друг с другом по предварительному соглашению. При этом данные действия способствовали формированию искусственного рынка акций и введению в заблуждение третьих лиц относительно их цены. Так, связанные с ПАО «ГК «Роллман» физические и юридические лица в рассмотренный период являлись хотя бы одной стороной в 63% биржевых сделок с акциями», — говорится в релизе.



Создание видимости активного рынка акций позволило ПГ «Эдельвейс», являвшемуся аффилированным лицом ГК «Роллман», реализовать часть выпуска акций «Роллмана» различным физлицам, а также использовать эти акции в качестве обеспечения обязательств по кредитным договорам.



В отношении лиц, принимавших участие в манипулировании рынком акций, применены меры, в том числе в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях РФ, заключили в Банке России.