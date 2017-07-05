Госдума приняла в третьем чтении законопроект об изменениях в ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», направленный на совершенствование регулирования клиринговой деятельности.

«Законопроект предусматривает положения, обеспечивающие защиту имущества клиента — участника клиринга, учитываемого на товарных счетах. Для этого предлагается правовой механизм, аналогичный режиму специального торгового банковского счета участника клиринга, в соответствии с которым, с одной стороны, имущество клиента обосабливается от имущества участника клиринга, с другой, на имущество клиента — участника клиринга, находящееся на специальном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам участника клиринга. Законопроект наделяет центрального контрагента полномочиями по урегулированию возможных проблемных ситуаций при риске дефолта не только участников клиринга, но и их клиентов, то есть на более ранней стадии, чем это предусмотрено действующим законодательством», — напомнили в Ассоциации региональных банков России (АРБР).

Документ также дополнен нормами, уточняющими соблюдение письменной формы договора банковского вклада (депозита), заключенного на организованных торгах, а также положениями, определяющими перечень документов для подтверждения заключения договоров.

«В соответствии с законопроектом к участию в организованных торгах ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами допускается Федеральное казначейство, на которое также, как на Минфин России и Банк России, не будет распространяться требование о формировании клирингового обеспечения», — пояснили в АРБР.