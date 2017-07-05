Доля россиян, которые ни на чем не экономят, за прошедший год увеличилась с 11% до 18%. Также немного сократилась доля россиян, которые экономят на еде в целом: с 43% в прошлом году до 39% в году текущем. По остальным статьям расходов было выявлено увеличение числа экономящих, причем по некоторым — в разы, свидетельствуют результаты опроса холдинга «Ромир».

Согласно исследованию, ощутимо выросла доля экономящих на деликатесах (с 23% до 30%), на путешествиях (с 21% до 30%), на развлечениях (с 20% до 30%), на ресторанах (с 8% до 20%), на гаджетах (с 8% до 15%). Примечательно, что цифры, полученные в текущем году, практически совпали с прогнозами по экономии, которые россияне делали два года назад. Только планы по экономии на развлечениях пока все еще не дотягивают до заявленного в 2015 уровня в 37%.

Отметим, что не столь кардинально, но продолжила расти доля экономящих на покупке одежды и обуви (с 31% до 33%). Продолжилось увеличение числа россиян, экономящих на косметике (с 11% до 15%). Прошедший год также потребовал сокращения расходов на алкоголь и сигареты у каждого пятого (21%) россиянина, хотя еще год назад их число равнялось 15%.

За год доля экономящих на бытовых услугах, транспорте, медицине, занятиях спортом, мобильной связи увеличилась в разы. На медицинских расходах в течение последнего года пришлось экономить 16% россиян, тогда как год назад этот показатель равнялся 6%. На бытовые услуги (химчистки, прачечные, ремонт обуви) за последний год сократили свои расходы 13% респондентов при аналогичном показателе в 4% в прошлом году. Похожая тенденция по увеличению доли экономящих россиян наблюдается и по статьям расходов на мобильную связь (с 3% до 12%), транспорт (с 3% до 11%), оплату занятий спортом (с 4% до 10%). И эти цифры значительно превосходят показатели по планам на экономию, объявленным россиянами два года назад.

Период тяжелой экономической ситуации для россиян продолжается, причем все еще с тенденцией к ухудшению, резюмируют социологи.