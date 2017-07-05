Банк «Советский» снизил ставки по рублевым и валютным вкладам. Так, ставки были снижены на 0,3 процентного пункта в рублях и 0,2—0,5 п. п. в долларах США и евро.
Так, по «VIP Совет» (от 1,5 млн рублей, 20 тыс. долларов и евро на 181, 367 дней) ставки составили 6,8—7% в рублях, 1,3—1,5% в долларах и 0,4—0,5% годовых в евро.
«Пенсионный капитал» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов и евро на 91, 181, 367 дней) привлекается под 6,5—7% в рублях, 0,6—1,5% в долларах и 0,2—0,5% годовых в евро.
Ставки по «Успешному» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро на 91, 181, 367 дней) снижены до 6,3—6,8% в рублях (при открытии онлайн — 6,5—7%), 0,5—1,4% в долларах и 0,1—0,4% годовых в евро.
Начисленные проценты по указанным депозитам ежемесячно выплачиваются или капитализируются (по «Успешному» в инвалюте — только выплачиваются).
«Удобный» (от 50 тыс. рублей на 181, 367 дней) с ежемесячной выплатой процентов открывается со ставками 6,3—6,5% годовых.
«Мультивалютный три в одном» от 1 рубля, доллара и евро привлекается на 91, 181, 367 дней под 6,8—7,3%, 0,3—1% и 0,1—0,3% годовых соответственно. При открытии вклада через интернет-банк ставки в рублях будут выше на 0,2 п. п. Проценты выплачиваются в конце срока договора.
Все депозиты предусматривают пополнение.
АО «Банк «Советский» — средний по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Характер бизнеса — универсальный, основной источник фондирования — средства физлиц. Помимо частных лиц банк обслуживает небольшое количество корпоративных клиентов. Имеется представительная сеть продаж, расположенная в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ. С 23 октября 2015 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, возложив соответствующие функции на Агентство по страхованию вкладов. Долгое время оставалось неизвестным, кто займется финансовым оздоровлением банка, однако 29 февраля 2016 года было объявлено, что санатором выбрано ПАО «Татфондбанк», контролирующее с марта 2016 года 99,999% акций «Советского». 24 апреля были избраны новые составы совета директоров и правления, осуществляющих управление банком. 20 февраля 2017 года ЦБ повторно ввел в банк временную администрацию в лице АСВ.