Банк «Советский» снизил ставки по рублевым и валютным вкладам. Так, ставки были снижены на 0,3 процентного пункта в рублях и 0,2—0,5 п. п. в долларах США и евро.

Так, по «VIP Совет» (от 1,5 млн рублей, 20 тыс. долларов и евро на 181, 367 дней) ставки составили 6,8—7% в рублях, 1,3—1,5% в долларах и 0,4—0,5% годовых в евро.

«Пенсионный капитал» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов и евро на 91, 181, 367 дней) привлекается под 6,5—7% в рублях, 0,6—1,5% в долларах и 0,2—0,5% годовых в евро.

Ставки по «Успешному» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро на 91, 181, 367 дней) снижены до 6,3—6,8% в рублях (при открытии онлайн — 6,5—7%), 0,5—1,4% в долларах и 0,1—0,4% годовых в евро.

Начисленные проценты по указанным депозитам ежемесячно выплачиваются или капитализируются (по «Успешному» в инвалюте — только выплачиваются).

«Удобный» (от 50 тыс. рублей на 181, 367 дней) с ежемесячной выплатой процентов открывается со ставками 6,3—6,5% годовых.

«Мультивалютный три в одном» от 1 рубля, доллара и евро привлекается на 91, 181, 367 дней под 6,8—7,3%, 0,3—1% и 0,1—0,3% годовых соответственно. При открытии вклада через интернет-банк ставки в рублях будут выше на 0,2 п. п. Проценты выплачиваются в конце срока договора.

Все депозиты предусматривают пополнение.