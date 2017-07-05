Банк «Воронеж» повысил ставки по рублевым депозитам.

«Оптимальный» (от 50 тыс. рублей на 181 день) открывается под 8,25% (вместо 8%), «Сезонный» (от 200 тыс. рублей на 367 дней) — под 9% (вместо 8,7%), а «Классический» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) — под 8,75% годовых (прежде — под 8,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность «Классического+» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) составит 8,35% годовых (ранее — 8,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Динамичный» (от 30 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 8,25% (прежде — под 8%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Универсальный» (от 10 тыс. рублей на 181 день) привлекается под 6,65% годовых (вместо 6,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады, кроме «Оптимального» и «Сезонного», можно пополнять.

Воронеж
АО «Банк «Воронеж» — небольшой региональный финансовый институт, до января 2013 года принадлежавший Национальному Резервному Банку Александра Лебедева. На текущий момент контролируется группой частных лиц из Москвы, с приходом которых объемы бизнеса кредитной организации возросли в разы. Основное направление деятельности банка — кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов. Крупнейшим источником пассивов являются срочные клиентские обязательства (в основном вклады физических лиц), а также средства, привлекаемые на межбанковском рынке. В целях привлечения ликвидности банк поддерживает на балансе заметный объем вложений в облигации. Несмотря на сохранение воронежской «прописки», подавляющая часть подразделений банка сосредоточена в Московском регионе.
Согласно раскрываемой информации, на текущий момент крупнейшим акционером банка является председатель его наблюдательного совета Олег Кисляк с долей в 28,05% акций. Отцу и сыну Юрию и Андрею Акуловым принадлежит в совокупности 14,6% акций в капитале банка. Доли других акционеров не превышают 10%: Денис Писчик, члены наблюдательного совета Мурад Салихов и Андрей Сухарев (у каждого по 9,90%), Юлия Конышева (9,74%), Елена Якушина (5,41%), Иван Феоктистов (2,76%). Все акции находятся у номинального держателя — ЗАО «НКО «Национальный расчетный депозитарий» в интересах перечисленных лиц. Стоит добавить, что действующие акционеры банка Олег Кисляк и Андрей Сухарев до 2013 года занимали должности советников председателя правления АБ «Банк проектного финансирования», лицензия у которого была отозвана в декабре того же года.


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 8,47 млрд рублей (224-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,06 млрд, кредитный портфель — 3,50 млрд, обязательства перед населением — 4,09 млрд.