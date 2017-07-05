Банк «Воронеж» повысил ставки по рублевым депозитам.

«Оптимальный» (от 50 тыс. рублей на 181 день) открывается под 8,25% (вместо 8%), «Сезонный» (от 200 тыс. рублей на 367 дней) — под 9% (вместо 8,7%), а «Классический» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) — под 8,75% годовых (прежде — под 8,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность «Классического+» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) составит 8,35% годовых (ранее — 8,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Динамичный» (от 30 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 8,25% (прежде — под 8%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Универсальный» (от 10 тыс. рублей на 181 день) привлекается под 6,65% годовых (вместо 6,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады, кроме «Оптимального» и «Сезонного», можно пополнять.