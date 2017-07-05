Минфин России направит 74,3 млн рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 июля по 4 августа 2017 года, говорится в сообщении министерства. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млн рублей. Ранее Минфин сообщал, что объем покупки валюты в период с 7 июня по 6 июля составит 45,1 млрд рублей, ежедневный объем покупки — 2,1 млрд рублей.Таким образом, месячный объем покупки валюты сократится в 607 раз.

Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей закону о бюджете на 2017—2019 годы, в июле прогнозируется в размере плюс 11,7 млрд рублей, указывают в министерстве. «Относительно низкий объем дополнительных нефтегазовых доходов преимущественно обусловлен снижением цен на нефть в июне на фоне сравнительно стабильного курса рубля», — уточняется в сообщении.

По данным Минфина, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам июня от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило минус 11,6 млрд рублей. «Отрицательная величина отклонения в основном обусловлена тем, что фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в июне оказался существенно ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития России, положенного в основу составления Федерального закона о федеральном бюджете на 2017—2019 годы», — подчеркивают в министерстве.

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином России будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.