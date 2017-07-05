Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 60 рублей впервые с 22 июня.

По состоянию на 12:00 мск стоимость американской валюты достигала 60,0125 рубля. К 12:08 котировки доллара скорректировались до 59,845 рубля (плюс 43,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Курс евро к этому времени вырос на 47 копеек до 67,855 рубля.

«Рубль сдает позиции в утренние часы в основных торгуемых парах. Нефть не оказывает заметной поддержки национальной валюте. Движение формируют как технические, так и фундаментальные факторы, к которым мы относим ослабление сальдо счета текущих операций (традиционная история для третьего квартала), а также подготовку к дивидендным выплатам. Краткосрочный ориентир по USD/RUB — 59,2—60,4», — отмечают аналитики Нордеа Банка.



