Банк «Рублев» внес изменения в линейку вкладов.
Сроки депозита «Стабильный» теперь составят 90, 180, 270, 370 и 730 дней (ранее — 370 и 730 дней). В рублях процентные ставки составляют 6,5—8,55% (ранее — 8—8,55%), в долларах — 0,3—1,35% (ранее — 1—1,35%), в евро — 0,1—0,6% годовых (прежде — 0,5—0,6%).
Минимальная сумма — 200 тыс. рублей, 3 тыс. долларов или евро. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.
Кроме того, окончен прием средств во вклад «Практичный».
АО «КБ «Рублев» — небольшой по размеру активов московский банк, ориентированный на кредитование и обслуживание юридических лиц, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физлиц. Банк является активным участником денежного рынка. Кредитная организация контролируется собственниками НК «Нобель Ойл» и, в том числе, обслуживает ее финансовые потоки.
На сегодняшний день основными бенефициарами фининститута являются основатель, совладелец и президент ЗАО «НК «Нобель Ойл»* Григорий Гуревич (58,33%), а также миноритарные акционеры указанной НК, в числе которых супруга Григория Гуревича Вера Артякова (контролирует 37,04% акций банка) и их дочь Мария Назарова (0,23%). В числе конечных бенефициаров кредитной организации также значится Игорь Горлушкин (4,40%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 17,38 млрд рублей (161-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,05 млрд, кредитный портфель — 11,45 млрд, обязательства перед населением — 12,74 млрд.