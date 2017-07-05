Банк «Рублев» внес изменения в линейку вкладов.

Сроки депозита «Стабильный» теперь составят 90, 180, 270, 370 и 730 дней (ранее — 370 и 730 дней). В рублях процентные ставки составляют 6,5—8,55% (ранее — 8—8,55%), в долларах — 0,3—1,35% (ранее — 1—1,35%), в евро — 0,1—0,6% годовых (прежде — 0,5—0,6%).

Минимальная сумма — 200 тыс. рублей, 3 тыс. долларов или евро. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

Кроме того, окончен прием средств во вклад «Практичный».