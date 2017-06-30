С 2018 года пенсия с учетом всех индексаций пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, будет назначена за период с первого числа следующего месяца после увольнения, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с первого числа месяца после увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года федерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 федерального закона «О страховых пенсиях». Закон вступит в силу с 1 января 2018 года», — говорится в релизе.

В 2016 году индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров была отменена. «Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с даты увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за период с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения», — заключили в ПФР.