Центробанк подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом Айви Банка, следует из картотеки материалов дел суда.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Айви Банка в конце мая. «Бизнес-модель Айви Банка носила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Совершенные кредитной организацией операции и сделки привели к возникновению в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — отмечал регулятор.

Согласно полученному АСВ реестру обязательств Айви Банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,09 млрд рублей могут обратиться порядка 1,8 тыс. вкладчиков.

АСВ начинает выплату 1,09 млрд рублей страховки вкладчикам Айви Банка

Агентство по страхованию вкладов с 9 июня начинает выплату страхового возмещения вкладчикам столичного Айви Банка, чья лицензия была отозвана 29 мая этого года. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.