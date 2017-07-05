Центробанк подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом Айви Банка, следует из картотеки материалов дел суда.



Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Айви Банка в конце мая. «Бизнес-модель Айви Банка носила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Совершенные кредитной организацией операции и сделки привели к возникновению в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — отмечал регулятор.



Согласно полученному АСВ реестру обязательств Айви Банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,09 млрд рублей могут обратиться порядка 1,8 тыс. вкладчиков.