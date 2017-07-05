ЦБ установил официальные курсы валют на 6 июля. Курс доллара повысился на 34,92 копейки, составив 59,5787 рубля (59,2295 рубля на 5 июля). Курс евро увеличился на 37,88 копейки до 67,6754 рубля (67,2966 рубля на 5 июля).

Корреляция между курсом рубля и ценами на нефть вновь оказалась полностью нарушена, отмечают эксперты. Цены на «черное золото» подобрались к отметке 50 долларов за баррель, тогда как рубль продолжил терять позиции. В результате биржевой курс доллара в ходе сегодняшних торгов уже достигал отметки 60 рублей.

Биржевой курс доллара превысил 60 рублей Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 60 рублей впервые с 22 июня.

«Ключевой причиной такой динамики рубля является фактор платежного баланса, а также потеря интереса инвесторов к российскому госдолгу. Минфин был вынужден корректировать свои плану по продаже облигаций на фоне спада к ним интереса», — поясняет начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Стоит также учитывать, продолжает он, что Минфин нуждается в слабом рубле, так как он позволяет «наполнять» резервные фонды. «С начала июня Резервный фонд и Фонд национального благосостояния в рублевом выражении стали больше на 247 млрд рублей, что позволило частично компенсировать потери января — апреля из-за укрепления рубля», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что до конца года из Резервного фонда планируется изъять 1,06 трлн рублей, а всего в фонде 987 млрд рублей и пополняться он не будет. Таким образом, резюмирует эксперт, рубль должен ослабнуть еще на 7%. «Если учитывать этот фактор, то курс доллара должен закрепиться в районе 63,5 рубля за доллар при текущих ценах на нефть», — полагает Волков.

По его прогнозу, на текущей неделе снижение курса российской валюты продолжится, в результате чего курс доллара уйдет выше 60 рублей. Такой сценарий реализуется, если, конечно, на встрече президентов России и США (в рамках саммита G20 7—8 июля) не произойдет резкого «потепления отношений», уточняет эксперт.

При текущих ценах на нефть курс рубля должен находиться в районе 65 за доллар, считает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. По его прогнозу, в июле-августе рубль продолжит дешеветь, а пик снижения курса нацвалюты придется на осенние месяцы.

Пока же курс будет стремиться закрепиться выше 60 рублей за доллар, но для этого нужны дополнительные факторы давления, говорит Люшин. «В конце недели должна состояться встреча Путина и Трампа, поэтому волатильность не будет высокой, так как участники рынка предпочтут дождаться этой встречи, которая может дать сигналы о перспективах отмены или смягчения антироссийских санкций», — комментирует банкир.