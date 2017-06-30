Россияне предпочитают рассчитываться в магазинах наличными, и только треть покупок совершают с использованием безналичных средств оплаты. Таковы результаты обзора потребительской активности жителей РФ, проведенного в июне оператором фискальных данных «Платформа ОФД» на основе полученных чеков с онлайн-касс.

По данным исследования, при оплате «безналом» россияне тратят существенно больше: средний чек за месяц (809 рублей) более чем в полтора раза превышает средний чек наличными (490 рублей).

«Доля безналичных и наличных платежей россиян (по сумме покупок) в розничных магазинах в июне составила 33% и 67% соответственно. При этом в выходные дни объем оплат безналичными средствами возрастал до уровня 37—38% в общей сумме покупок. Оценивая динамику показателей в течение месяца, можно отметить небольшое снижение доли наличных платежей: от 69% в начале июня до 67% в конце месяца», — говорится в сообщении.

Чаще всего россияне платят наличными в Крыму и Севастополе (больше 85% покупок), в республиках Хакасия, Чувашия и в Пензенской области (больше 75% покупок). Безналичной оплатой чаще всего пользуются в Москве (48%), а также в Новосибирской и Архангельской областях (46%).

