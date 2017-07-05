Банк «Русь» предлагает оформить дебетовую карту «Мир Классическая». Срок действия — три года. Плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия и составит для тарифа «Стандарт» 450 рублей, для тарифного плана «Золотой» — 1,5 тыс. рублей.
Выпуск и обслуживание дебетовых карт «Стандарт» и «Золотая», предназначенных для перечисления социальных выплат, будут бесплатными.
Снять наличные в устройствах банка можно бесплатно. Комиссия за операции по выдаче денежных средств в устройствах сторонних кредитных организаций составит 1,5%, минимум 200 рублей.
«Одним из преимуществ предложения можно назвать отсутствие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН банка «Оренбург». По дебетовой карте «Стандарт» СМС-информирование составит 40 рублей в месяц, начиная со второго месяца обслуживания. По «Золотой» карте услуга предоставляется бесплатно», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.
ООО «ОИКБ «Русь» — небольшой региональный банк, основным владельцем которого выступает правительство Оренбургской области. Ключевые направления деятельности — кредитование малого и среднего бизнеса, а также ипотечное кредитование частных лиц, обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады.
На текущий момент основным акционером банка выступает Оренбургская область в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области с долей в 82,92% в капитале банка (напрямую и через АО «Банк Оренбург»). Доля в 0,13% принадлежит миноритариям.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 6,91 млрд рублей (255-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,06 млрд, кредитный портфель — 3,48 млрд, обязательства перед населением — 4,90 млрд.