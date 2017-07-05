Банк «Русь» предлагает оформить дебетовую карту «Мир Классическая». Срок действия — три года. Плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия и составит для тарифа «Стандарт» 450 рублей, для тарифного плана «Золотой» — 1,5 тыс. рублей.

Выпуск и обслуживание дебетовых карт «Стандарт» и «Золотая», предназначенных для перечисления социальных выплат, будут бесплатными.

Снять наличные в устройствах банка можно бесплатно. Комиссия за операции по выдаче денежных средств в устройствах сторонних кредитных организаций составит 1,5%, минимум 200 рублей.

«Одним из преимуществ предложения можно назвать отсутствие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН банка «Оренбург». По дебетовой карте «Стандарт» СМС-информирование составит 40 рублей в месяц, начиная со второго месяца обслуживания. По «Золотой» карте услуга предоставляется бесплатно», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.