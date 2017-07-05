Каждое третье приложение онлайн-банков (33%) содержит уязвимости, позволяющие украсть деньги, а в 27% приложений злоумышленник может получить доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну. При этом большинство онлайн-банков (71%) имеют недостатки в реализации двухфакторной аутентификации.Такие выводы содержатся в отчете на основе работ по анализу защищенности финансовых приложений, которые проводились экспертами Positive Technologies в 2016 году.

Исследование показало, что доля критически опасных уязвимостей финансовых приложений в прошлом году выросла на 8%, а доля уязвимостей среднего уровня риска — на 18%. В продуктивных системах выявлено почти в два раза больше уязвимостей, чем в системах, находящихся в разработке. А финансовые приложения, разработанные вендорами, в среднем содержат в два раза больше уязвимостей, чем те, которые разработаны банками самостоятельно.

Что касается мобильных банков, то в каждом третьем приложении можно перехватить или подобрать учетные данные для доступа. Банковские iOS-приложения по-прежнему безопаснее, чем их аналоги для Android. Серверные части мобильных банков защищены значительно хуже клиентских: уязвимости высокой степени риска найдены в каждой исследованной системе.

В этом году в отчет Positive Technologies также вошла статистика по защищенности автоматизированных банковских систем (АБС), которые обычно считаются недоступными для внешнего злоумышленника. Однако на практике две трети уязвимостей, выявленных в АБС, оказались критически опасными, включая такие, которые позволяют получить административный доступ к серверу.

Подобный доступ дает возможность злоумышленнику, оставаясь незамеченным, проводить любые мошеннические операции, связанные с деньгами: например, заводить новые счета и указывать на них любое количество денег, подменять платежные поручения, отправляемые в Центробанк.

Как отмечается в исследовании, безопасность общедоступных веб- и мобильных приложений в финансовой сфере до сих пор оставляет желать лучшего, поскольку для таких приложений характерны все уязвимости и угрозы, известные в области безопасности приложений. Наиболее распространенными оказались недостатки механизмов идентификации, аутентификации и авторизации.

«При этом большинства недостатков защиты можно избежать еще на этапе проектирования приложений, если учесть все нюансы, связанные с реализацией механизмов аутентификации и авторизации. Значительное количество уязвимостей может быть выявлено на стадии разработки, если придерживаться практик безопасной разработки (SSDLC) и регулярно проводить анализ защищенности приложений. Как показывает практика, наиболее эффективным методом выявления уязвимостей веб-приложения является анализ его исходного кода, в том числе автоматизированными средствами», ― отмечает руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин.