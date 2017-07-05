Курс евро на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду превысил 68 рублей.

По состоянию на 13:41 мск котировки единой европейской валюты повысились на 61,75 копейки до 68,0025 рубля. К этому времени курс доллара вырос на 67 копеек до 60,0825 рубля.

Ранее в ходе торгов курс доллара превысил 60 рублей впервые с 22 июня.

«Негативные факторы для «россиянина» — старт периода подготовки к выплате дивидендов, а также ослабление сальдо счета текущих операций. При этом Минфин РФ заявил о готовности ежедневно тратить в июле всего по 3,5 миллиона рублей на покупку иностранной валюты: ведомство Антона Силуанова нуждается в слабом рубле для пополнения резервов», — комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского Банка Реконструкции и Развития Владимир Зотов. Ожидаемый торговый диапазон на среду составляет 59,3—60,3 рубля за доллар, отмечает он.