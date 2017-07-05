Германия купила за 5 млн евро документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, обнародование которых стало причиной офшорного скандала в 2016 году, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на издание DW.

Согласно совместному заявлению Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA), Министерства финансов земли Гессен и генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне, эти данные будут тщательно изучаться и оцениваться.

Один из основных пунктов изучения — уголовные преступления, среди которых организованная преступность и торговля оружием, так как доходы от этих видов деятельности не афишируются, следовательно, попадают под уклонение от уплаты налогов.

Несмотря на то что покупка краденых банковских данных считается незаконной, конституционный суд Германии ранее постановил, что правительству разрешено приобретать данные, раскрывающие налоговое мошенничество, даже если они были первоначально получены незаконно.



В прошлом году правительство Дании заявило, что готово заплатить 1 млн крон или более 130 тыс. евро за информацию о сотнях датчан, которые были клиентами Mossack Fonseca.

Весной 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал результаты независимого расследования на основе 11,5 млн документов Mossack Fonseca, охватывающих период с 1977 года по конец 2015-го. Журналистам удалось вычислить более 214 тыс. офшорных компаний, которые связаны с политиками, звездами и спортсменами из более чем 200 стран. Данные были переданы журналистам анонимом под псевдонимом Джон Доу.