Россияне увеличили траты в социальных сетях, говорится в исследовании «Яндекс.Денег».

«За последние полгода россияне потратили на развлечения и общение в соцсетях на 23% больше, чем за такой же период годом ранее. Число платежей выросло на 10%», — отмечается в исследовании.

По данным «Яндекс.Денег», пользователи в среднем за раз тратят в соцсетях 660 рублей против 592 рублей годом ранее. Больше всего тратят жители Северо-Запада (841 рубль), меньше всего — пользователи с Дальнего Востока (371 рубль). «За год в большинстве регионов средний платеж увеличился на 2–5%. Примечательно, что на Юге он вырос почти на 30%, а на Дальнем Востоке упал примерно на 25%», — указывают авторы исследования.

Уточняется, что в соцсетях люди оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры, оценки другим пользователям, премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим «Невидимка», возможность посмотреть посетителей своей страницы. За полгода в целом по стране каждый пользователь совершает в среднем 3,8 платежа, уточнили в «Яндекс.Деньгах». Платят пользователи на таких сервисах, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир», «Живой Журнал», «МирТесен», «Фотострана».

В исследовании учитывались платежи из электронных кошельков и с привязанных к ним банковских карт за первую половину 2017 года и за такой же прошлогодний период.