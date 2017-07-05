Банк России намерен расширить сферу применения института мотивированного (профессионального) суждения при выполнении надзора деятельности участников финансового рынка на всех игроков. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Виктор Чистюхин на презентации консультативного доклада, в котором регулятор обозначил свое видение приоритетных областей использования института мотивированного суждения и перспектив его внедрения в надзорную практику.

«Отдельный вопрос ставится о качестве оценки бизнес-плана: в отношении кредитных организаций наши коллеги такую оценку проводят. Нам бы хотелось распространить требования по оценке бизнес-плана на иных профессиональных участников, как минимум на страховые компании, крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, включая форекс-брокеров), негосударственные пенсионные фонды, — пояснил Чистюхин. — В отношении страховщиков уже подготовлен такого рода законопроект, который уже больше года находится на рассмотрении в Госдуме (законопроект о повышении «стоимости входного билета» на страховой рынок. — Банки.ру). Нам бы хотелось, чтобы он двигался дальше».



Мотивированное суждение в определении Банка России — это аргументированная профессиональная оценка регулятора, применяемая в дополнение к формализованным требованиям или при их отсутствии и основанная на анализе совокупности качественных и количественных показателей и приоритете экономического или фактического содержания над юридической формой. Путем расширения сферы применения этого института регулятор рассчитывает получить возможность предупреждать риски профессиональных участников финансового рынка на ранних стадиях «для защиты интересов инвесторов, клиентов, кредиторов, вкладчиков и других заинтересованных лиц», говорится в докладе.

Планы ЦБ реализуются в той или иной мере не раньше 2018 года. Как сообщил заместитель председателя Банка России Виктор Чистюхин на презентации доклада, на которой присутствовал корреспондент Банки.ру, регулятор до 1 сентября будет собирать комментарии и замечания участников рынка, а с 1 сентября, изучив эти комментарии, проведет серию публичных встреч с участниками рынка. По итогам встреч будет разработан пакет поправок к законодательству, который «в лучшем случае» будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию.

Внедрение института мотивированного суждения регулятор предлагает поэтапно. На первом этапе регулятор предлагает рассмотреть внедрение (расширение применения) мотивированного суждения для следующих областей: определение связанных сторон и групп, допуск организаций к финансовому рынку, оценка активов и обязательств, оценка исполнения фидуциарной обязанности и оценка качества систем управления рисками и внутреннего контроля.