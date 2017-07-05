Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам Газпромбанка в иностранной и национальной валютах с «негативного» до «стабильного», следует из релиза S&P.



Кроме того, аналитики подтвердили долгосрочные кредитные рейтинги банка на уровне «ВВ+».

​S&P подтвердило рейтинги Газпромбанка на уровне «BB+/B» Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента Газпромбанка на уровне «BB+/B», прогноз — «негативный», сообщили в пресс-службе S&P.