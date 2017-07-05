Газпромбанк изменил условия привлечения рублевых вкладов.

По всем вкладам банк убрал суммовой диапазон от 3 млн рублей, за исключением пенсионных депозитов и «Газпромбанк — Электронный», по которым этот диапазон не предусматривался.

«Газпромбанк — Рантье» открывается на сумму от 15 тыс. рублей срок от трех месяцев до трех лет под 3,6—6,3% (3,6—6,1%) годовых. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

«Газпромбанк — Перспективный» привлекается под 6,1—7,4% (ранее – 6,1—7,5%) годовых, «Газпромбанк — Накопительный» — под 4,6—7% (4,7—7,2%) годовых, «Газпромбанк — Пенсионные сбережения» — под 6,6—7,5% (6,5—7,5%) годовых и «Газпромбанк — Динамичный» — под 3,6—6,3% (3,8—6,5%) годовых.

Минимальный первоначальный взнос по указанным вкладам — 15 тыс. рублей. В зависимости от срока размещения (от трех месяцев до трех лет) проценты могут выплачиваться в конце срока договора или ежегодно, в последнем случае возможна капитализация процентов по выбору вкладчика.

Ставки по «Газпромбанк — Электронный» (от 15 тыс. рублей) составили 6,55—7,15% (6,4—7,2%) годовых, по «Газпромбанк – Сбережения и защита» (от 50 тыс. рублей) — под 7,8—9% (7,5—9,2%) годовых, по «Газпромбанк – Инвестиционный доход» (от 25 тыс. рублей) — 6,6—7,4% (6,3—7,5%), а при вложении в ПИФы — 7,7—8,9% (7—9,1%) годовых. Депозиты привлекаются на 91, 181, 367 дней, а проценты по ним выплачиваются в конце срока договора.

«ГАЗФОНД—Пенсионный» (от 100 рублей на 181, 367 и 550 дней) с выплатой процентов по истечении срока договора открывается со ставками 5,1—7,1% (5,4—6,2%) годовых.

«Газпромбанк — Пенсионный» от 500 рублей с ежеквартальной капитализацией процентов привлекается на один год под 5,5—5,7% (6,3—6,5%) годовых.

Пополнять можно вклады «Газпромбанк — Накопительный», «Газпромбанк — Электронный», «ГАЗФОНД—Пенсионный».