Европейская комиссия (ЕК) одобрила рекапитализацию старейшего в мире банка — итальянского Monte dei Paschi di Siena — в соответствии с правилами Евросоюза. Согласно официальному заявлению ЕК, это поможет обеспечить долгосрочную жизнеспособность банка, одновременно ограничивая искажения конкуренции, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Одобренный план реструктуризации банка подразумевает выделение государственной помощи в размере 5,4 млрд евро. Соответствующее соглашение было достигнутого еще 1 июня 2017 года между европейским комиссаром по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер и министром экономики Италии Пьером Карло Падоаном.

Европейский центральный банк подтвердил, что банк Monte dei Paschi di Siena является платежеспособным и соответствует всем требованиям к капиталу, а Италия получила официальное обязательство от частных инвесторов о покупке неработающих кредитов.



План правительства Италии позволит финучреждению удовлетворять возможные потребности в финансовых средствах, которые могут возникнуть в случае ухудшения экономических условий. Для получения государственной помощи акционеры Monte dei Paschi di Siena и младшие кредиторы внесли 4,3 млрд евро, ограничивая использование денег налогоплательщиков в соответствии с требованиями правил государственной помощи ЕС.

«Банк будет переориентировать свою бизнес-модель и очистит свой баланс от более чем 26 миллиардов евро неработающих кредитов», — заявила Вестагер.



Банк также продал некоторые активы, привлекая частный капитал на сумму 0,5 млрд евро.