Формирование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Цифровая экономика — это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества, — отметил он. — Формирование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний».

Путин сравнил задачу развития цифровой экономики РФ со строительством железных дорог в XIX веке и электрификацией страны в XX веке. Он потребовал определиться с объемами средств, выделяемых на развитие этой сферы, повысить эффективность их использования. «В текущем году только федеральные и региональные органы власти потратят на информационные технологии почти 200 млрд рублей, я прошу предложить конкретные решения по повышению эффективности использования этих денег», — заявил глава государства.

По его словам, также необходимо «четко определиться с источниками, механизмами и объемами финансирования программ развития цифровой экономики».

Также глава государства отметил, что Москва вошла в число лидеров по использованию цифровых технологий в городской среде. «Наша столица Москва входит в число мировых лидеров по применению цифровых технологий в современной городской инфраструктуре, опережая такие мегаполисы, как Торонто, Токио, Гонконг, Барселона и Сидней», — отметил Путин.