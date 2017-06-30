Расходы на реализацию программы цифровой экономики РФ составят около 100 млрд рублей в год, значительная часть средств уже заложена в бюджете. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Текущая оценка объема ежегодных затрат в рамках операционного плана, который нам предстоит разрабатывать и утверждать, составляет около 100 миллиардов рублей. Хочу подчеркнуть, что значительная часть этих средств уже содержится в расходах федерального бюджета, нам предстоит их консолидировать, определить единую техническую политику и единые правила игры», — сказал министр.

Никифоров добавил, что для эффективного развития цифровой экономики нужно подготовить 1 млн IT-специалистов.

«Если говорить о программистах, то у нас их сегодня 500 тысяч человек. Мы считаем, что должный технологический задел (для развития цифровой экономики. — Прим. ред.) мы сможем обеспечить, если будем наращивать и ставить целевую задачу достигать уровня в 1 миллион занятых в сфере информационных технологий», — отметил он.