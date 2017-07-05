Российский Национальный Коммерческий Банк ввел новую программу кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса, предлагаемую для приобретения новых и подержанных транспортных средств с целью использования в хозяйственной деятельности легковых и грузовых автомобилей, автобусов всех видов, автотранспорта прицепного состава (прицепы, полуприцепы, платформы, трейлеры и пр.), спецтехники и машин специального назначения (кроме техники с/х назначения), — «Коммерческий транспорт просто!». Заемщиками могут выступать индивидуальные предприниматели и юридические лица в форме ООО, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Программа предполагает предоставление упрощенного пакета документов. Денежные средства можно получить в сумме от 300 тыс. до 5 млн рублей. Кредит выдается под ставку от 15,8% годовых сроком до пяти лет. Залогом может выступать приобретаемое имущество.

«При оформлении кредита предусмотрено взимание комиссии в размере 1% от суммы. В случае досрочного погашения банк также взимает комиссию 1% от досрочно погашаемой суммы», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.