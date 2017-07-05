Итальянские прокуроры подали исковое заявление от имени налогоплательщиков против крупного американского банковского холдинга Morgan Stanley, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



По мнению следователей, банк ввел в заблуждение итальянских властей относительно сделок с финансовыми инструментами, по которым Италия выплатила банку 2,7 млрд евро, сообщает издание Reuters со ссылкой на источник.

Слушания, как ожидается, начнутся в апреле следующего года. Если утверждения будут доказаны, судья может обязать Morgan Stanley выплатить компенсацию итальянскому правительству.

Итальянский суд также заслушает претензии на общую сумму 1,18 млрд евро против главы долгового управления Италии Марии Каннаты и главы Казначейства Винченцо Ла Виа, а также бывших министров финансов Доменико Синискарко и Витторио Грилли. «Фаза расследования закончилась, и суд заслушает претензии по возмещению убытков», — сказал источник.

Дело касается производных инструментов на процентную ставку (interest rate derivatives), согласованных между Казначейством Италии и Morgan Stanley. Они предназначались как форма страхования для правительства в случае повышения рыночных процентных ставок.

После глобального финансового кризиса процентные ставки снизились, что позволило Италии занять более дешевую позицию на рынках облигаций, но потерять на своих производных позициях. Прокуроры утверждают, что некоторые контракты, заключенные с Morgan Stanley, носили спекулятивный характер.