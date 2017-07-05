Банк «Славия» повысил ставки по вкладам в рублях. «Славный капитал» (от 91 до 366 дней) можно оформить под 7,85—8,75% годовых (ранее — под 7,85—8,2%). Предусмотрены дополнительные взносы.

Проценты выплачиваются ежемесячно. «Накопи капитал» (на 181 и 367 дней) открывается под 8—8,5% годовых (вместо 7,25—7,75%). Пополнение не предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозитов — 300 тыс. рублей.

Славия АО «АКБ «Славия» — небольшой по размеру активов столичный банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование коммерческих организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства. Ключевым источником фондирования выступают средства, привлеченные от физлиц.
Основными владельцами банка на текущий момент являются индивидуальный предприниматель, председатель совета директоров банка Асад Мехдиев (54,15%), Дильшад Багирова (24,36%), Владимир Кочетков (7,88%), гендиректор и совладелец «СВХ Мега», член совета директоров Александр Ивашенков (3,72%), гражданка Канады Роксолиана Мельник (8,40%) и Александр Лучин (1,49%).


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 7,97 млрд рублей (232-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,57 млрд, кредитный портфель — 4,63 млрд, обязательства перед населением — 3,36 млрд.