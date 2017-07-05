Банк «Славия» повысил ставки по вкладам в рублях. «Славный капитал» (от 91 до 366 дней) можно оформить под 7,85—8,75% годовых (ранее — под 7,85—8,2%). Предусмотрены дополнительные взносы.

Проценты выплачиваются ежемесячно. «Накопи капитал» (на 181 и 367 дней) открывается под 8—8,5% годовых (вместо 7,25—7,75%). Пополнение не предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозитов — 300 тыс. рублей.