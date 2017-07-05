Совкомбанк снизил процентную ставку по программе кредитования «Экспресс плюс» на 1,1 процентного пункта. Теперь при целевом использовании более 80% суммы кредита ставка составит 24,9% годовых, менее 80% — 34,9% годовых.

Кредит предоставляется без залога и поручительства на срок от шести до 18 месяцев. Размер финансирования составляет от 5 тыс. до 40 тыс. рублей. Отказ от личного страхования не влияет на размер процентной ставки. Кредит доступен клиентам в возрасте от 20 до 85 лет.

«Предложение актуально для заемщиков, которым срочно понадобилась небольшая сумма. Получить кредит очень просто: для рассмотрения заявки клиенту достаточно представить только паспорт», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Кроме того, незначительное снижение ставки (на 0,4 п. п.) произошло по кредиту «Стандартный плюс». Теперь заимствование сроком на один год выдается под 23,6% или 33,6% годовых (в зависимости от доли целевого использования суммы кредита). При оформлении займа на срок от полутора до трех лет ставка по-прежнему составляет 24,9% или 34,9% годовых.

Ссуда выдается в размере от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. Залог и поручительство не требуются. Для оформления кредита заемщику, помимо паспорта, необходимо представить один из документов на выбор: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), страховой медицинский полис, водительское удостоверение, удостоверение военнослужащего, военный билет, заграничный паспорт, страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС) или пенсионное удостоверение.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).