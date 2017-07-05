Слабый рубль поддержит акции экспортно ориентированных компаний, отмечают аналитики «Атона» и выделяют несколько фаворитов в разных отраслях. В нефтегазовом секторе эксперты рекомендуют инвестировать в «Роснефть» и «Новатэк» (потенциал роста 24,3% и 16,9% соответственно). У обеих компаний есть катализаторы роста, считают в «Атоне», а их акции сильно отстали от общей динамики рынка с начала года.

В секторе металлов и добычи аналитики выделили «АЛРОСу», чьи акции поддерживает слабый рубль и хорошие дивиденды (8,9 рубля на бумагу), а также ММК благодаря привлекательной оценке и общему восстановлению цен в стальном секторе. Потенциал роста акций «АЛРОСы оценивается в 43%, ММК — в 24,3%.

В электроэнергетике аналитики позитивно смотрят на акции «Юнипро» и «Энел Россия»: обе — привлекательные дивидендные истории, а «Энел» к тому же инвестирует в новые проекты в сегменте возобновляемых источников энергии. Однако потенциал роста акций «Энел» оценивается всего в 8,2%, а акции «Юнипро» могут подорожать на 41,2%, считают в «Атоне».