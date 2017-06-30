Заемщик с идеальной кредитной историей не всегда гарантированно является благонадежным. Об этом говорится в исследовании компании Scorista, которая проанализировала ошибки, связанные с оценкой кредиторами потенциальных заемщиков. Исследователи констатируют, что вместе с ростом популярности микрозаймов неизбежно растет количество таких ошибок, и развенчивают наиболее распространенные мифы.

Миф № 1: заемщик с идеальной кредитной историей априори является благонадежным.

Реальность

Опыт показывает, что это утверждение далеко от истины, отмечают авторы исследования. Они напоминают, что идеальная кредитная история — это кредитная история, в которой более трех последних кредитов были погашены без какой-либо просрочки, а доля микрозаймов составляет менее 10% от общего числа кредитов.

Как оказалось, заемщики с такой кредитной историей чаще всего выходят на просрочку, так как в данном сегменте особенно высок уровень мошенничества. Дело в том, что мошенники просто покупают кредитные истории. К таким заемщикам всегда нужно относиться с особым вниманием, предупреждают в Scorista: зачем такому заемщику идти в микрофинансовый институт, если у банков есть гораздо более выгодные предложения для таких идеальных клиентов?

Исследование показало, что клиенты с идеальной кредитной историей выходят на просрочку в 45% случаях, а с проблемной — только в 31%.

Миф № 2: большое количество активных микрокредитов, которые были открыты за последние 60 дней, повышает вероятность выхода заемщика на просрочку.

Реальность

На самом деле ситуация обратная: чем больше у заемщика активных кредитов, тем ниже вероятность его выхода на просрочку. Чаще всего заемщики этого типа берут новые кредиты для погашения старых. При оценке таких заемщиков рекомендуется обращать внимание на кредиты, которые были закрыты ранее. И принимать решение, опираясь на данные их кредитной истории.

Как видно из графика, вместе с увеличением количества активных микрокредитов, открытых за последние 60 дней, снижается уровень просрочки. А значит, потенциальным заемщикам не стоит отказывать в выдаче средств только на основании данного стоп-фактора.

Миф № 3: свежее исполнительное производство, связанное с кредитными обязательствами, характеризует заемщика как неблагонадежного.

Реальность

Анализ потока заемщиков показывает, что примерно 35% клиентов имеют проблемы с активным исполнительным производством по кредитным обязательствам, которое было возбужденно менее года назад. Уровень Bad Rate по данному сегменту клиентов, действительно, выше, но всего на 7 процентных пунктов: 35% против 28%.

Поэтому если принимать решение о выдаче займа только на основании факта наличия исполнительного производство этого типа, то можно потерять 15—20% потенциальных заемщиков, заключают исследователи.

Миф № 4: чем выше сумма текущей просрочки, тем выше вероятность выхода заемщика на дефолт.

Реальность

Суммы просрочки не влияют на уровень возвратности займов. Конечно, клиентов, у которых имеется просрочка, нельзя называть хорошими, но и записывать их в однозначно плохие тоже нельзя, считают эксперты.

Миф № 5: активная просрочка по микрозаймам, превышающая 30 дней, характеризует заемщика как неблагонадежного.

Реальность

Порядка 60% заемщиков микрофинансовых институтов имеют текущую просрочку по микрокредитам. Bad Rate заемщиков с активной просрочкой, превышающей 30 дней, составляет 35%, а по клиентам без текущей просрочки — 30%. Да, такие заемщики имеют более высокую вероятность дефолта, но нельзя отказывать потенциальным клиентам только на основании этого фактора, рассуждают в Scorista. Также не стоит забывать о возможных ошибках в кредитных отчетах, которые не всегда бросаются в глаза.



По мнению команды компании Scorista, кредитору не стоит злоупотреблять своей интуицией. В первую очередь стоит проводить детальный анализ реального опыта и накопленных данных, особенно когда идет речь о выборе и настройке стоп-факторов. «Ведь даже в самой плохой кредитной истории можно найти зацепки, которые позволят получить лояльного и прибыльного заемщика», — заключают авторы исследования.