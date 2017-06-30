Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения федеральных законов и решений по вопросам развития финансовых рынков в части совершенствования отдельных видов страхования. Этот список опубликован на сайте Кремля.

Целью заявлено «формирование эффективной модели страхового рынка Российской Федерации, позволяющей обеспечить его комплексное развитие как по обязательным, так и по добровольным видам страхования».

В частности, для этого правительству совместно с Банком России поручено проанализировать с учетом текущих экономических тенденций эффективность принимаемых мер, направленных на развитие страховой деятельности, и выработать единые подходы к ее дальнейшему совершенствованию, обеспечив при этом систематизацию документов стратегического планирования в данной сфере, актуализацию содержащихся в них мероприятий и целевых показателей, а также проведение на плановой основе мониторинга реализации таких документов. Доклад по данному вопросу должен быть подготовлен до 1 февраля 2018 года.

В срок до 1 марта 2018-го Кабмину и ЦБ поручено принять меры, направленные на повышение заинтересованности субъектов страхового дела, граждан и юридических лиц в более широком использовании механизмов добровольного страхования, в том числе страхования имущества от рисков его утраты вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также на обеспечение его доступности для граждан, включая малообеспеченных, проживающих на территориях повышенного страхового риска.

Кроме того, до 1 сентября этого года правительство совместно с финансовым регулятором должны представить предложения по созданию единой базы данных, содержащей сведения о действующих договорах страхования имущества граждан и юрлиц от рисков чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, увязанной с единым государственным реестром недвижимости и картой территорий, подверженных рискам возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе в целях упрощения процедур оценки утраченного имущества и ускорения выплаты соответствующей компенсации.

Также они должны обеспечить разработку и утверждение методик оценки убытков (реального ущерба) застрахованных лиц и выгодоприобретателей. Срок исполнения данного президентского поручения — до 25 декабря 2017 года.

В срок до 1 февраля следующего года Кабмину и Центробанку поручено предусмотреть на плановой основе проведение мониторинга используемой субъектами страхового рынка тарифной политики по всем видам страхования, в том числе на предмет ее обоснованности и адекватности уровню страховых рисков, уделив при этом внимание состоянию конкурентной среды на рынке страхования за счет имеющегося у антимонопольного органа потенциала.

В такой же срок должна быть обеспечена на плановой основе публикация в государственной автоматизированной системе «Управление» информации, характеризующей деятельность по осуществлению страхового надзора.

Ответственными за выполнение вышеперечисленных поручений указаны премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Помимо этого, правительству и Счетной палате совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ поручено в срок до 15 мая следующего года провести оценку эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы РФ, направляемых на страхование с государственной поддержкой, а также на компенсацию реального ущерба, причиненного гражданам и юрлицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, и представить предложения по оптимизации их использования, в том числе возможной поэтапной замене страховыми выплатами. Ответственными назначены Медведев, глава Счетной палаты Татьяна Голикова и высшие должностные лица субъектов РФ.

