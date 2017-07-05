Государство должно оказать помощь российскому бизнесу в разработке квантового компьютера, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Квантовый компьютер. Я не вижу здесь, что бизнес справится с этим. У нас пока плохо с заделами в этой части. И, конечно, здесь нужна серьезная помощь со стороны государства», — сказал Греф, выступая в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Глава Сбербанка отметил, что реализовать проект по созданию квантового компьютера можно в том числе при помощи государственно-частного партнерства. «Нам нужны собственные разработки квантового компьютера. Появится на рынке квантовый компьютинг, и разрыв будет гигантский между теми, кто владеет, и тем, кто нет. Технология, конечно, должна быть национализирована у нас», — отметил Греф.

Квантовый компьютер — перспективное направление развития вычислительных машин. В современных компьютерах единицей информации является бит, который может находиться в одном из двух возможных положений — ноль или единица. Единица информации в квантовом компьютере — кубит, в свою очередь, может находиться в «суперпозиции», то есть быть и нулем, и единицей одновременно. Это позволяет значительно ускорить вычисления, а также сделать решаемыми задачи, которые недоступны для любых современных компьютеров.