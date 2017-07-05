Банк «Уралсиб» запустил интернет-эквайринг для карт платежных систем Visa, Mastercard и «Мир».
«Торгово-сервисные предприятия, использующие услугу интернет-эквайринга, получают целый ряд возможностей, в том числе рост объемов и расширение географии продаж, увеличение прибыли, сокращение издержек на инкассацию, возможность круглосуточных продаж», — отмечается в сообщении компании.
В релизе подчеркивается, что безопасность платежей в интернет-эквайринге «Уралсиба» обеспечивается несколькими степенями защиты: технологией дополнительной аутентификации плательщика 3D Secure, ограничительными трансакционными лимитами и мониторингом трансакций.
В числе преимуществ нового продукта банк указывает «конкурентоспособные тарифы, полную технологическую поддержку на этапе подключения и сопровождения, «Личный кабинет» с полной информацией по платежам за любой период, включая неуспешные трансакции, возможность осуществлять отмены и возвраты платежей самостоятельно, рекуррентные платежи».
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк вполне можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц, кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет в 15,2%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 496,13 млрд рублей (21-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,27 млрд, кредитный портфель — 219,31 млрд, обязательства перед населением — 166,09 млрд.