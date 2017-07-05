Потери Украины в связи с решением о переходе ПриватБанка в государственную собственность уже достигли 5% ВВП и еще вырастут — до 7%. Такой прогноз приведен в решении совета Национального банка Украины, опубликованном в среду на официальном сайте регулятора, передает ТАСС.

«Для пополнения капитала ПриватБанка, по оценкам Национального банка, государство уже потратило эквивалент почти 5% ВВП. Учитывая принятое во второй половине июня 2017 года решение о дополнительной докапитализации этого банка на сумму 38,5 млрд гривен (около 1,4 млрд долларов по текущему курсу), указанные расходы государства могут вырасти до примерно 7% ВВП», — говорится в документе.

Совет НБУ также констатировал недостаточную работу правления банка по обеспечению надзора за деятельностью ПриватБанка. «Запоздалые действия правления Национального банка не способствовали принятию своевременных мер по стабилизации ситуации и минимизации финансовых потерь», — отмечается в документе.

Правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны в декабре 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В Нацбанке тогда заявляли, что государство было вынуждено пойти на такие меры для стабилизации финансовой ситуации. На момент национализации НБУ определил общую потребность банка в капитале в 148 млрд гривен (около 5,6 млрд долларов по текущему курсу).

В результате вхождения государства в капитал ПриватБанка его доля в банковском секторе Украины превысила половину. Как отмечается в решении совета НБУ, «превалирующая доля государства в банковском сегменте сейчас является одним из основных системных рисков финансовой системы Украины».

В НБУ также сообщили, что международные резервы Украины выросли на 16% за первое полугодие 2017 года и составили, по предварительным данным, 17,9 млрд долларов. Уточняется, что отдельно в июне рост составил 2%.



Благоприятная ситуация на внешних рынках, как пояснили в пресс-службе, позволила Национальному банку покупать валюту для пополнения международных резервов, не создавая при этом помех для укрепления гривны. В то же время средства из резервов использовались для осуществления платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте в сумме 5,8 млн долларов, информируют в НБУ.

