Столичный банк «Финсервис» начал выпуск дебетовой карты «Мир Классическая».

Можно оформить карту сроком действия либо один год, и в этом случае стоимость обслуживания составит 700 рублей, либо три года — стоимость обслуживания равна 2 тыс. рублей за весь период действия карты.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается, а в банкоматах банков-партнеров составит 0,5% от суммы. За снятие наличных в кассах сторонних кредитных организаций комиссия составит 1% от суммы, минимум 150 рублей; в банкоматах комиссия будет меньше — 1% от суммы, но не менее 100 рублей. Плата за СМС-информирование не взимается.



«Финсервис» пополнил список банков, выпускающих карты платежной системы «Мир». По стоимости обслуживания выгоднее будет оформить карточный продукт с более длительным сроком действия, но придется заплатить немалую сумму сразу за весь срок действия пластика. Поэтому потенциальным клиентам стоит обратить внимание, что на рынке банковских карт можно найти карточные продукты данного сегмента с возможностью бесплатного обслуживания», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.