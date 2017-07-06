«Яндекс.Деньги» представили новый сервис «Яндекс.Платежка». Как сообщили в пресс-службе компании, с его помощью можно организовать прием оплаты на сайте без технической интеграции. «Сервис подойдет небольшим компаниям, которые хотят попробовать оплату через Интернет, но не готовы к доработкам сайта», — поясняют в «Яндекс.Деньгах».

На сайте магазина «Яндекс.Платежка» будет выглядеть как удобная форма, которая поможет покупателю быстро создать платежное поручение и сама подставит реквизиты компании. Заплатить клиент сможет с карты или из электронного кошелька. Сразу после этого магазин получит электронное письмо об успешном переводе, и деньги поступят на его счет в течение трех дней.

Подключение «Яндекс.Платежки» стоит 3 тыс. рублей. При оплате товаров и услуг через сервис комиссию не платит никто: ни продавец, ни покупатель. Лимит «Яндекс.Платежки» подобран специально для небольших компаний: за год магазин может принять до ста платежей на общую сумму до 100 тыс. рублей. Если за 12 месяцев она не наберется, компания может пользоваться сервисом, пока не израсходует лимит.

«Многие небольшие компании не хотят тратить время на интеграцию с платежными сервисами, но при этом они не прочь попробовать оплату на сайте. «Яндекс.Платежка» — как раз для таких случаев: с ее помощью можно организовать прием платежей на сайте быстро и без особых затрат. А уже оценив эффективность безналичной оплаты, можно задуматься о переходе на сервис с большим выбором опций», — комментирует руководитель направления дистрибуции «Яндекс.Кассы» Оксана Коробкина.



Чтобы подключить «Яндекс.Платежку», нужно заполнить заявку на сайте «Яндекс.Денег», указав сайт и реквизиты магазина-получателя. Сервис проверит сайт на соответствие требованиям безопасности международных платежных систем, а затем пришлет ссылку на форму для создания платежек. Останется вставить код формы на сайт магазина, и можно принимать оплату. Компаниям с годовым оборотом больше 100 тыс. рублей «Яндекс.Платежка» не подойдет, они могут подключиться к «Яндекс.Кассе», проведя несложную интеграцию.