Построение цифровой экономики невозможно при старой модели государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«В старой модели управления нам не построить диджитальную экономику. Нужно поменять модель управления. Понимание того, как ее поменять, есть… Это может дать гигантский толчок к скорости развития нашей страны. Мы можем выйти на совершенно другие рубежи, если мы это сделаем», — сказал он.

«Мне кажется, это то, где у нас есть великолепный шанс, не хочется быть супероптимистом, но в этой части я большой оптимист: мне кажется, что у нас есть хороший шанс серьезного роста», — подвел итог Греф.