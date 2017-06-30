Госдума приняла в первом чтении законопроект о новой конструкции бюджетных правил.

Согласно документу, предельный объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемого валютного курса, прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объема расходов на обслуживание государственного долга.

При этом базовая цена на нефть устанавливается на уровне 40 долларов за баррель Urals в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года. «Определение базовой цены на нефть на данном уровне обусловлено оценкой долгосрочного равновесного уровня цен на нефть в условиях ускоряющихся технологических изменений и произведено с учетом ограниченного уровня накопленных в суверенных фондах резервов. Под базовой экспортной ценой на газ природный понимается прогнозируемое значение среднегодовой экспортной цены на газ природный, умноженное на соотношение базовой цены на нефть к прогнозируемой цене на нефть», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Подчеркивается, что с учетом снижения цен на нефть и формирования структурно устойчивой в долгосрочном периоде цены на нефть, соответствующей базовой цене, заложенной в расчет доходов федерального бюджета на 2017—2019 годы в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития, предлагается отменить положения Бюджетного кодекса, касающиеся нормативной величины Резервного фонда.

Законопроект определяет перечень нефтегазовых доходов бюджета, а также устанавливает, что формирование Резервного фонда за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета определяется в соответствии с установленным правительством порядком.

Объем пополнения и использования средств Резервного фонда, согласно документу, определяется как разность объема фактически полученных нефтегазовых доходов и объема нефтегазовых доходов, рассчитанных при базовой цене на нефть и природный газ.

«Законопроектом предполагается установить возможность использования средств Фонда национального благосостояния, в том числе на пополнение Резервного фонда в целях обеспечения оперативного управления средствами данных фондов, в том числе в целях финансирования дефицита федерального бюджета», — указано в пояснительной записке.