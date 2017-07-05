Фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах среды.

Индекс широкого рынка S&P 500 по состоянию на 18:33 мск прибавил по сравнению с уровнем закрытия понедельника (во вторник, 4 июля, торги в США не проводились в связи с праздником — Днем независимости) 0,03% и составил 2 429,74 пункта. Как показывает график, вскоре после начала торговой сессии индекс уходил в «красную зону». Промышленный индекс Dow Jones на 18:36 мск понизился на 0,08%, до 21 462,47. Высокотехнологичный Nasdaq на 18:38 мск находится в плюсе на 0,41% — на отметке 6 135,26 пункта.