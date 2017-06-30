Россия вошла в десятку стран мира с наиболее надежными системами обеспечения кибербезопасности. Об этом свидетельствуют данные международного рейтинга «Глобальный индекс кибербезопасности», составленного экспертами Международного телекоммуникационного союза ООН.

Первое место в списке занял Сингапур, второе и третье — США и Малайзия. Далее следуют Оман (четвертое), Эстония (пятое), Маврикий (шестое), Австралия (седьмое), Грузия и Франция (эти страны разделили восьмое место) и Канада (девятое). Россия заняла десятое место.

Оценка компьютерной безопасности производилась по пяти параметрам: юридическая, техническая, организационная подготовленность, готовность к сотрудничеству, развитие образовательного и исследовательского потенциала. По всем этим показателям Россия заняла второе место среди стран СНГ, уступив первенство Грузии.



Всего в исследовании приняли участие 195 стран.