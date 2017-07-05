Ключевые российские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс ММВБ вырос на 0,21% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 1 921,38 пункта. Индекс РТС опустился на 0,95% и завершил сессию на отметке 1 007,88.

«Российский фондовый рынок в среду провел энергичную сессию. Индекс ММВБ к вечеру удержался в символическом плюсе, индекс РТС заметно ослаб на фоне курсовых скачков, — комментирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. — Рублевый индикатор все еще стоит внутри нового краткосрочного диапазона 1 900—1 930 пунктов, но шансы на продолжение роста тают с каждым часом. Индекс РТС четко направлен в область 1 000 пунктов с поддержкой на 985 пунктах».

Индекс РТС потерял позиции «из-за ослабления рубля вследствие резкого обвала нефтяных котировок накануне публикации данных по запасам от API», указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.

По словам Бодровой, «происходящее в нефти выглядит настолько закономерным, что иного ожидать было бы сложно. После неудавшегося теста 50 долларов за баррель Brent и появления новых неприятных нюансов в вопросе исполнения соглашения ОПЕК+ «быки» убедились в бессмысленности новых покупок и сдались. Техническая коррекция плавно переходит в полноценный откат с первой целью на 47,6 доллара, далее — 47,1. Многое будет зависеть от вечерней статистики по запасам от API. Если в отчете будет отражен рост и для параметров нефти, и для бензина с дистиллятами, то баррель просядет дополнительно».



Акции Сбербанка в среду подешевели на 0,29%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,02%. Обыкновенные акции «АЛРОСы» подорожали на 0,87%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 0,63%. Котировки акций Московской биржи взлетели на 1,51%, что Фролов из Промсвязьбанка связывает с ее сильными операционными результатами первого полугодия.

